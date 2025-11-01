ДТП трапилась 4 квітня 2025 року на трасі Львів – Пустомити – Меденичі поблизу Щирця

Пустомитівський районний суд виніс вирок водієві вантажівки Mercedes-Benz Станіславу Соболевському, який спричинив смертельну ДТП із легковиком Volkswagen Golf. Суд призначив водієві вантажівки рік іспитового терміну.

ДТП трапилась 4 квітня 2025 року на трасі Львів – Пустомити – Меденичі поблизу селища Щирець на Львівщині. За версією слідчих, 23-річний водій вантажівки Mercedes-Benz Atego 1222L Станіслав Соболевський виїхав на зустрічну смугу на забороненій ділянці, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf, за кермом якого був 55-річний львів’янин. Судячи з опублікованих поліцією фото, Станіслав Соболевський їхав за кермом вантажівки мультимаркету «Аврора».

Унаслідок ДТП водій Volkswagen Golf загинув. Рятувальники деблокували тіло загиблого з понівеченої автівки. В суді водій вантажівки свою провину визнав й пояснив, що його засліпило сонце, через що він виїхав на зустрічну і спричинив ДТП.

Враховуючи обставини справи, суддя Євген Данилів визнав Станіслава Соболевського винним за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначив 3 роки позбавлення волі без вилучення водійського посвідчення. Однак суд звільнив його від увʼязнення та призначив рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.