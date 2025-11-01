ДТП трапилась 25 лютого 2025 року на вул. Стрийській

Сихівський районний суд Львова виніс вирок водієві Fiat Ducato Тарасу Стахіву, який на смерть збив 86-річну пішохідку. Суд призначив йому рік іспитового терміну.

ДТП трапилась 25 лютого 2025 року на вул. Стрийській у Львові. За версією слідства, водій Fiat Ducato Тарас Стахів рухався заднім ходом і наїхав на 86-річну львівʼянку, яка йшла тротуаром. Жінку госпіталізували, однак від отриманих у ДТП травм вона померла в реанімації.

У суді Тарас Стахів свою провину визнав та просив суворо його не карати.

Враховуючи обставини справи, суддя Ольга Бойко визнала його винним за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначила 3 роки позбавлення волі. Однак суд замінив увʼязнення на рік іспитового терміну з вилученням посвідчення водія на аналогічний термін. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.