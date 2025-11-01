Біля Львова водій Iveco на смерть збив пішохода, який раптово вийшов на дорогу. Відомо, що за кермом вантажівки був іноземець.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА, ДТП трапилась у пʼятницю, 31 жовтня, в Давидові. 49-річний водій Iveco з причепом марки Krone їхав у напрямку до Львова та збив 46-річного пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину. Від отриманих у ДТП травм пішохід загинув на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.