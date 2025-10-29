Пустомитівський районний суд визнав водія Volkswagen Миколу Горчина невинуватим у смертельній ДТП, яка трапилась у 2017 році. Суд не знайшов доказів, що його маневр на дорозі призвів до зіткнення двох інших автомобілів.

Як вказано в матеріалах справи, ДТП трапилась 10 липня 2017 року. Микола Горчин за кермом Volkswagen Golf 6 їхав трасою Київ – Чоп. У Зубрі, біля підʼїзду до ресторану «Рафаель», при повороті ліворуч він не дав дорогу Mercedes Benz Е200, внаслідок чого він зіткнувся з вантажівкою ЗІЛ 130. Унаслідок ДТП загинув пасажир вантажівки, а водії обох авто травмувались.

Тоді слідчі повідомили водієві Volkswagen про підозру за ч. 2 ст. 286 ККУ. В суді микола Горчин провину не визнав. Він пояснив, що того дня їхав у Зубру по обʼїзній. Він вирішив обігнати ЗІЛ та повернути до ресторану «Рафаель», після чого почув удар.

Під час судових експертиз фахівці встановили, що у водія Mercedes під час гальмування не спрацювала антиблокувальна система, хоча сам водій це заперечував. Також суд встановив, що водій перевищив швидкість, а тому не зміг вчасно загальмувати. Натомість доказів порушення правил дорожнього руху Миколою Горчином суд не знайшов, тому його маневр на дорозі не міг стати причиною ДТП.

Враховуючи обставини справи, суддя Ірина Мельничук визнала Миколу Горчина невинуватим у смертельній ДТП та виправдала. Суддя також відмовилась задовольнити цивільні позови родини загиблого пасажира ЗІЛ. Вирок можна оскаржити в апеляції.