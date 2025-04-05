Неясно, скільки українців отримали лист з наказом покинути США

Цього тижня кілька громадян України, які перебувають у США за гуманітарною програмою, помилково отримали електронний лист про скасування їхнього тимчасового правового статусу. Згідно з повідомленням, українцям дали сім днів на те, щоб покинути країну, інакше за справу візьметься федеральний уряд. Про це повідомило агентство Reuters в суботу, 5 квітня.

«Якщо ви негайно не покинете Сполучені Штати, ви станете об’єктом подальших дій з боку правоохоронних органів, що призведе до вашого видворення зі Сполучених Штатів. Нагадуємо, що Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) скасовує ваш гуманітарний статус. Не намагайтеся залишитися в США», – ішлося в повідомленні.

Цієї п’ятниці речник міністерства внутрішньої безпеки заявив, що електронний лист було надіслано помилково. З його слів, українська гуманітарна програма, створена після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, не була припинена. Наразі неясно, скільки українців отримали електронний лист з таким повідомленням.

Того ж дня міністерство внутрішньої безпеки США надіслало новий лист, в якому йшлося, що наказ був надісланий помилково і що «умови гуманітарного статусу залишаються незмінними на цей час».

Нагадаємо, на початку березня медіа повідомляли, що адміністрація Дональда Трампа нібито хоче скасувати тимчасовий легальний статус для понад 1,8 млн біженців у США, серед яких 240 тис. українців.

Згодом речниця Білого дому Керолайн Левітт публічно заперечила це повідомлення.

«Правда: наразі не було жодного рішення», – написала прессекретарка, не уточнивши, чи були подібні обговорення.

Раніше, 24 січня, міністерство внутрішньої безпеки США видало наказ призупинити низку програм приймання мігрантів, включно з України. Зокрема, у розпорядженні ішлося про зупинку ініційованої Джо Байденом програми Uniting for Ukraine. Згідно з її умовами, українські громадяни могли приїхати та працювати в США без візи за умови наявності фінансового поручителя, який уже проживає в країні. Більшість із 240 тис. українських біженців – понад 150 тис. – потрапили до США саме за цією програмою.