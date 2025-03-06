Українські біженці у центрі пошуку роботи в американському Брукліні

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий легальний статус для 240 тис. українських біженців від війни. Такі дії можуть призвести до прискореної депортації, повідомило у четвер, 6 березня, агентство Reuters із посиланням на три джерела.

За даними співрозмовників агентства, адміністрація Трампа планує скасувати статус легальних мігрантів для понад 1,8 млн людей в США, яким за президентства попереднього лідера США Джо Байдена дозволили в'їхати до країни в межах тимчасових гуманітарних програм. Рішення щодо мігрантів очікують ухвалити у квітні.

Водночас за словами представниці міністерства внутрішньої безпеки США Тріші Маклафлін, наразі про такі плани її відомству не повідомляли.

Нагадаємо, 24 січня міністерство внутрішньої безпеки США видало розпорядження призупинити низку програм прийому мігрантів, зокрема з України. Зокрема, у розпорядженні ідеться про зупинку програми Uniting for Ukraine («Єдність заради України») – ініціативу президента Джо Байдена, яка дозволяла українським біженцям отримати тимчасовий прихисток у США. Згідно з умовами програми, українські громадяни могли приїхати та працювати в США без візи за умови наявності фінансового поручителя, який уже проживає в країні. Більшість із 240 тис. українських біженців – понад 150 тис. – потрапили до США саме за цією програмою.

Окрім українців, адміністрація Трампа планує позбавити правового статусу приблизно 530 тис. кубинців, 70 тис. афганців та інших мігрантів, які могли легально проживати в США.

Нагадаємо, одразу після своєї інавгурації Дональд Трамп закрив південний кордон США для нелегальних мігрантів. Депортації та закриття кордонів для нелегальних мігрантів стали чільним пунктом передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Під час промови після своєї інавгурації Трамп заявив, що встановить режим надзвичайної ситуації на південному кордоні та розпочне процес депортації мігрантів, в також визнає картелі терористичними організаціями.

Крім того, у лютому голова Пентагону пригрозив Мексиці військовими діями, якщо країна не розбереться зі «змовою між урядом країни та наркокартелями». Раніше Гегсет відмовився виключити військові дії США проти наркокартелів у Мексиці, заявивши, що Пентагон «розгляне всі варіанти».