Американські військові на мексиканському кордоні у лютому 2025 року

Глава американського Пентагону Піт Гегсет заявив, що американські військовослужбовці готові «вжити односторонніх дій», якщо Мексика не розв’яже питання наркокартелів. Гегсет звинуватив мексиканський уряд у змові з наркокартелями, що шокувало Мехіко, повідомило Wall Street Journal із посиланням на неназвані джерела.

За даними видання, розмова Гегсета з вищим військовим керівництвом Мексики відбулася ще 31 січня 2025 року. Тоді він заявив, що США готове до військових дій, якщо Мексика не розбереться зі «змовою між урядом країни та наркокартелями».

WSJ повідомило, що мексиканські урядовці були «шоковані та розлючені». Зазначається, що в мексиканської влади «склалося враження», що Гегсет допускає можливість ударів США на півдні від кордону з Мексикою.

Раніше Гегсет відмовився виключити військові дії США проти наркокартелів у Мексиці, заявивши, що Пентагон «розгляне всі варіанти». За результатами переговорів 1 лютого міністерство оборони США повідомило, що Гегсет наголосив на «захисті Сполучених Штатів і їхніх громадян, включаючи безпеку південного кордону».

Нагадаємо, під час своєї інавгураційної промови президент США заявив, що країна визначатиме картелі як іноземні терористичні організації.

«І посилаючись на Закон про чужоземних ворогів 1798 року, я дам вказівку нашому уряду використовувати повну та величезну владу федеральних і державних правоохоронних органів, щоб усунути присутність усіх іноземних банд і злочинних мереж, які приносять руйнівну злочинність на територію США, включаючи наші міста», – заявив тоді Трамп.

Зазначимо, останнього тижня Мексика передала США наркобарона і 29 учасників наркокартелів, яким висунули звинувачення в Сполучених Штатах.