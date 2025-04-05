Пожежа в приміщенні заводу «Оптоволоконні системи» в Саранську

У ніч проти суботи, 5 квітня, безпілотники атакували завод «Оптоволоконні системи» в столиці республіки Мордовія – Саранську. Це єдине в Росії підприємство з виробництва оптичного волокна. Про це повідомили пропагандистські Telegram-канали та влада регіону.

Жителі Саранська розповіли, що чули близько десяти вибухів над містом, починаючи з 02:20 за місцевим часом.

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Згодом глава Мордовії Артем Здунов повідомив, що одне з підприємств Мордовії зазнало атаки БпЛА. Унаслідок атаки ніхто зі співробітників заводу не постраждав.

«Для ліквідації наслідків залучені всі необхідні сили й засоби. На території працюють оперативні та екстрені служби», – сказав Здунов.

Зауважимо, атакований завод «Оптоволоконні системи» в Саранську розташований приблизно за 800 км від кордону з Україною. На потужностях підприємства виготовляють оптоволоконні кабелі, які використовуються для управління БпЛА під час бойових дій.

Речник Української добровольчої армії, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук пояснив, чому для України важливе ураження цього заводу.

«Ураження заводу, що займається виробництвом оптоволоконних систем, послаблює ключові компоненти військового зв'язку та управління, у тому числі для оптоволоконних дронів. Ці безпілотники, як відомо, нечутливі для РЕБ та відіграють у сучасних військових операціях важливу роль», – сказав Братчук.

Окрім Саранська, вибухи чули й жителі інших російських регіонів. За інформацією губернатора Самарської області РФ, у Чапаєвську безпілотники атакували місцевий завод «Промсинтез» з виробництва вибухових речовин.

На час публікації новини український Генштаб офіційно не повідомляв про наслідки атак на підприємства ворога в РФ.

До слова, у ніч на 31 березня безпілотники, імовірно, атакували російський аеродром «Шайковка» в Калузькій області РФ. На цьому аеродромі базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22м3.