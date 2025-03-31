На аеродромі «Шайковка» базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22м3

В ніч на понеділок, 31 березня, у Калузькій області пролунали вибухи під час атаки безпілотників. Про це повідомили російські Telegram-канали та губернатор області Владіслав Шапша.

Як повідомили очевидці, у ніч на 31 березня в небі над селищем у Калузькій області, де розташована військова база, працювала система протиповітряної оборони на тлі атаки безпілотників. Губернатор стверджує, що атаку БпЛА вдалося відбити.

«Сьогодні вночі силами ППО на території Кіровського району знищено 24 БпЛА. На місці працює оперативна група. За попередньою інформацією жертв і руйнувань інфраструктури немає», – йдеться у дописі.

Відомо, що ціллю атаки міг бути аеродром «Шайковка», де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22м3. Варто зазначити, що українські військові раніше здійснювали атаку на цей аеродром, зокрема, 23 серпня 2023 року.

Міноборони Росії пише, що за ніч ППО ліквідувала 66 українських безпілотних літальних апаратів:

41 БпЛА – над територією Брянської області,

24 БпЛА – над територією Калузької області,

1 БпЛА – над територією Курської області.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 28 березня, безпілотники атакували Саратовську область Росії, вибухи лунали у Саратові та Енгельсі.