В Енгельсі розташований аеродром, з якого Росія атакує Україну ракетами

У ніч на п’ятницю, 28 березня, безпілотники атакували Саратовську область Росії, вибухи лунали у Саратові та Енгельсі. Про це повідомив губернатор Саратовської області Раман Бусаргін.

За словами очевидців вночі 28 березня до 10 вибухів пролунало над Енгельсом та Саратовом. Бусаргін стверджує, що всі БпЛА були ліквідовані. Відомо, що в Енгельсі розташований військовий аеродром, з якого Росія регулярно атакує Україну ракетами. В Саратові розташований військовий аеродром «Сокол».

Як пише Telegram-канал Asrta, у Саратові ймовірною метою атаки міг бути місцевий НПЗ.

Траєкторія атаки БпЛА у Саратові 28 березня

У Міноборони Росії зазначили, що протягом ночі ППО знищила 78 українських безпілотників:

32 БпЛА – над територією Воронезької області,

19 БпЛА – над територією Саратівської області,

17 БпЛА – над територією Курської області,

6 БпЛА – над територією Білгородської області,

2 БпЛА – над територією Липецької області,

1 БпЛА – над територією Ростовської області

1 БпЛА – над територією Тамбовської області.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також підтвердив атаку дронів на Енгельс.

«Енгельс, де ворог продовжує зберігати ракети та боєприпаси для атак України, зустрів невідомі дрони», – йдеться у його дописі.

Нагадаємо, у результаті удару Сил оборони по аеродрому «Енгельс-2» 20 березня, росіяни втратили 96 крилатих ракет, якими планували атакувати Україну.