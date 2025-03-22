Безпілотник влучив в багатоповерхівку в Ростові-на-Дону, 21 березня 2025 рік

Пізно ввечері п’ятниці, 21 березня, російські регіони вкотре зазнали атаки безпілотників. Зокрема, дрони завдали удару по Ростовській області РФ. Про це повідомили виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар та пропагандистські Telegram-канали.

Слюсар повідомив, що російська ППО нібито відбила дронову атаку в п’яти регіонах Ростовської області – у Ростові-на-Дону, Сальську, Міллеровському, Чортківському та Шолоховському районах.

Унаслідок атаки БпЛА в багатоповерхівці в Ростові (вул. Міськрадівська, 49/1) ушкоджень зазнали фасад і шість квартир. Там вибито шибки й рами на кількох поверхах, повідомив російський губернатор.

Мешканці Ростова опублікували відео з моментом влучання безпілотника в одну з багатоповерхівок, а також – кадри в перші хвилини після влучання.

«Двох поранених госпіталізовано, на місці медичну допомогу було надано ще кільком мешканцям. Евакуації людей не проводили», – написав Юрій Слюсар.

Пошкодження внаслідок атаки БпЛА на Ростов-на-Дону (Фото з російських Telegram-каналів)

За даними Юрія Слюсаря, у місті Сальськ через падіння безпілотника розбите скління в магазині, художньому музеї та багатоквартирному будинку на вул. Леніна, 10.

Зауважимо, раніше місцеві жителі Сальського району повідомляли, що українські БпЛА намагаються атакувати місцеву нафтобазу. Мешканці чули щонайменше п’ять вибухів, а в небі над підприємством було видно яскраві спалахи.

Згодом про атаку на регіон також повідомив губернатор Самарської області РФ В’ячеслав Федорищев. Він заявив, що дрони намагались атакувати одне з промислових підприємств Чапаєвська. Ймовірно, ідеться про завод з виробництва хімічної продукції та вибухових речовин АТ «Промсинтез». Пошкоджень і постраждалих внаслідок атаки нібито немає.

Російське міноборони зазначає, що упродовж ночі їхня ППО загалом збила 47 безпілотників. Атак зазнали Воронезька, Бєлгородська, Ростовська, Волгоградська, Астраханська, Брянська, Курська, Самарська області та акваторії Чорного й Азовського морів.

Українська сторона наразі не коментувала повідомлення про атаки на російські регіони та їхні наслідки.

До слова, 20 березня безпілотники здійснили наймасованішу атаку на Саратовську область Росії. Унаслідок атаки уражень зазнав військовий аеродром «Енгельс».