Світлана жила в підвалі в Малій Токмачці, що місяцями залишалася в сірій зоні

Остання мешканка Малої Токмачки на Запоріжжі Світлана самостійно знайшла військового з російського підрозділу «Ахмат» і вмовила його здатися в полон Силам оборони України. Про це вона розповіла в інтерв’ю ютуб-каналу «Бутусов Плюс».

Російський військовослужбовець Ахмед викинув зброю та сховався в селі після розгрому свого підрозділу. Згодом до нього підійшла літня жінка, яку він попросив повідомити українським військовим про готовність здатися в полон.

«Три дні я до нього ходила, їсти носила. Що думаєте, він дурний був і не розумів, що я з військовими пов’язана? (...) Він сказав, що здасться. Я кажу: побалакаю з хлопцями, що вони скажуть», – згадує Світлана.

Після цього вона покликала українських військових, щоб вони забрали росіянина. Згодом бійці 118-ї окремої механізованої бригади вивели жінку та російського військовополоненого з оточення.

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Нагадаємо, Сили оборони вперше взяли в полон громадянина Індонезії, який воював на боці ЗС РФ. Сукамто Айока та інших іноземців росіяни відправили до Запорізької області для участі у штурмах.