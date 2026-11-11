Сукамто Айоку насильно набили татуювання з ідентифікаційним номером

Сили оборони України вперше захопили в полон громадянина Індонезії. 49-річний чоловік стверджує, що росіяни завербували його під приводом роботи на будівництві, а згодом силоміць зробили йому татуювання. Про це повідомив проєкт StopRussianRecruiters.org у вівторок, 10 листопада.

За словами Сукамто Айока з міста Блітар на індонезійському острові Ява, у травні 2026 року колишній однокласник запропонував йому роботу на будівництві в Росії. У липні Сукамто разом ще з одним земляком прилетіли до Москви, де вони підписали нібито однорічні контракти на будівельні роботи. Насправді це були контракти з Міністерством оборони Росії, а чоловіків приписали до 39-ї окремої мотострілецької бригади РФ (військова частина 35390).

Про те, що вони підписали військові контракти, індонезійці дізналися дорогою до окупованого Донецька. За словами Сукамто, вони спробували втекти, однак їх затримали. Пізніше йому силоміць зробили татуювання з ідентифікаційним номером на грудях.

За даними українського проєкту «Хочу жити», іноземці не проходили жодної військової підготовки, навіть формальної. Сукамто та інших іноземців під наглядом російських командирів доправили до Запорізької області для участі у штурмі. Їхня група потрапила під обстріл українських дронів і була розбита. Сукамто кілька днів блукав, перш ніж дістатися українських позицій, де його взяли в полон.

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У жовтні секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими генерал-майор Дмитро Усов зустрівся з послом Індонезії в Україні Аріфом Басаламахом. Українська сторона заявила про готовність погодитися на консульський візит до Сукамто.

За даними StopRussianRecruiters.org, Росія завербувала щонайменше 292 громадянина Індонезії та намагається активізувати вербування на тлі значних втрат на фронті. Раніше МЗС Індонезії звернулося до Москви з проханням припинити вербування її громадян.