Дєніс Сімаков (позивний «Лєснік») та Міхаїл Єгоров (позивний «Магадан»)

На Харківщині СБУ оголосила підозру двом російським військовослужбовцям, які після втечі з полону захопили цивільного мешканця та погрожували розстріляти всю його родину. Одного з фігурантів зараз розшукують правоохоронці. Про це 6 листопада повідомили обласна прокуратура та речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, влітку 2026 року в Ізюмському районі четверо військовослужбовців ЗС РФ із позивними «Лєснік», «Магадан», «Пума» та «Ібрагім» втекли з полону.

Озброєні росіяни увірвалися на подвір’я приватного будинку в селі Підвисоке Ізюмського району. Погрожуючи господарю зброєю, вони змусили його сісти за кермо власного автомобіля та везти їх у напрямку лінії бойового зіткнення, щоб якомога швидше повернутися до своїх підрозділів.

Усю дорогу чоловік їхав під прицілом автомата та пістолета. Згодом через брак пального водій звернув у бік села Слабунівка. Тоді російські військові залишили автомобіль на виїзді з населеного пункту.

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Перед тим окупанти пригрозили чоловікові розстріляти його та всю родину, якщо він комусь розповість про те, що сталося.

«Під час спроби затримання російських військових із позивними «Пума» та «Ібрагім» ліквідували. «Магадану» вдалося втекти, його місцеперебування встановлюють. «Лєсніка» взяли в полон. Наразі він перебуває в установі попереднього ув’язнення у статусі військовополоненого».

За даними правоохоронців, Міхаїл Єгоров (позивний «Магадан») – 50-річний стрілець 3-го мотострілецького взводу мотострілецької роти мотострілецького батальйону 114-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї армії Східного військового округу ЗС РФ. Дєніс Сімаков (позивний «Лєснік») – 24-річний старший стрілець 1-го танкового полку 2-ї гвардійської мотострілецької Таманської дивізії ЗС РФ.

«Магадану» та «Лєсніку» повідомили про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438 КК України). Єгорову підозру оголосили заочно. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.