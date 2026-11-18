На автомобільній частині мосту більше немає арки та дорожнього прольоту

Український моніторинговий OSINT-проєкт Exilenova+ у середу, 18 листопада, опублікував нові кадри Кримського мосту після атаки. На відео зблизька видно зруйновану автомобільну частину споруди, тоді як залізничною продовжують рухатися поїзди.

На оприлюднених кадрах можна побачити, що на автомобільній частині мосту більше немає арки та дорожнього прольоту. Водночас залізничною гілкою рухається потяг.

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Таким чином, попри масштабні руйнування автомобільної частини, залізничне сполучення через Керченську протоку продовжує функціонувати.

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Навіщо Україна атакувала Кримський міст

Операція Сил оборони України проти Кримського мосту мала не лише військову, а й політичну мету. Київ прагнув продемонструвати вразливість російського диктатора Владіміра Путіна напередодні важливої зустрічі за участю лідерів США, Росії та Китаю. Про це писала британська газета The Times, журналісти якої поспілкувалися з неназваним українським офіцером, причетним до операції.

За словами військового, удар спланували напередодні запланованої на четвер зустрічі президента США Дональда Трампа з Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном. Таким чином Україна хотіла показати слабкість російського керівника.

«Ми спланували це як символічний жест перед зустріччю Трампа, Путіна та Сі, щоб показати, що Путін слабкий», – розповів офіцер.

Ще одним важливим результатом операції стала демонстрація здатності України проводити складні ударні місії без використання американських супутникових систем зв'язку Starlink і Starshield. За словами співрозмовника The Times, американська сторона намагалася обмежити зв'язок, необхідний для проведення таких операцій. Однак українські військові змогли використати власні розробки для передавання радіосигналів.

У США розкритикували удар по мосту

Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі розкритикував українські далекобійні удари, зокрема атаку на Керченський міст. На його думку, такі дії можуть спровокувати росію на подальшу ескалацію.

Колбі заявив, що українські удари по території Росії не продемонстрували ефективності ані для завершення війни, ані для стримування російського наступу.

Нагадаємо, 17 листопада Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони протягом кількох тижнів готували операцію з ураження Кримського мосту. За його словами, вона складалася із семи етапів і передбачала поступове знищення російської протиповітряної оборони та інших військових об’єктів на переправі.