Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі

У Вроцлаві затримали 32-річного українця, якого підозрюють у зламі квіткових автоматів і крадіжці букетів. Чоловік пояснив, що викрадав квіти після сварок із дівчиною, аби перепросити, але не мав грошей на їх придбання. Про це повідомило Головне управління муніципальної поліції у Вроцлаві.

Наприкінці жовтня правоохоронці опублікували фотографію чоловіка, якого підозрювали у пошкодженні та пограбуванні автоматів із продажу квітів у різних частинах міста. На відеозаписах із камер спостереження було видно, як він розбиває вітрини. Чоловік кидав у них різні речі та бив ногами.

Після розшуку поліцейські затримали підозрюваного минулої п’ятниці. За даними правоохоронців, чоловік крав букети на вулицях Тенчова, Грабішинській, Повстанців Сілезьких і Свободній. Завдані ним збитки оцінюють щонайменше в десятки тисяч злотих.

Під час допиту українець пояснив, що трощив автомати після сварок із дівчиною. Він хотів дарувати їй квіти, щоб помиритися, однак не мав грошей на їх купівлю, тому вирішив викрадати букети з автоматів. Під час обшуку в чоловіка також знайшли амфетамін і метамфетамін.

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Затриманому висунули п’ять обвинувачень: чотири у крадіжках зі зломом та одне у зберіганні наркотичних речовин. За інформацією поліції, він визнав свою провину. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Оскільки затриманий є громадянином України, польські правоохоронці також звернулися до Прикордонної служби з клопотанням про ухвалення рішення щодо депортації до України.