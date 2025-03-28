Автомобільний пункт пропуску «Погар» в Брянській області РФ

Повітряні сили ЗСУ 27 березня завдали удару по прикордонному пункту пропуску «Погар» в районі Случовська Брянської області Росії. З цього пункту російські окупанти неодноразово запускали ударні безпілотники для атак по Україні. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ 28 березня.

Як йдеться, удар знищив військову інфраструктуру пункту пропуску разом із засобами зв’язку та радіоелектронної боротьби, систему відеоспостереження та інші технічні засоби. За попередньою інформацією, російські окупанти втратили від 15 до 40 солдатів.

У Генштабі заявили, що цей авіаудар став відповіддю на дії російської армії, яка продовжує терор проти України щоденними запусками десятків ударних дронів по населених пунктах, руйнує цивільну інфраструктуру і житлові будинки, вбиває українських громадян.

«Відомо, що з локації "Погар" неодноразово фіксувалися запуски російських БпЛА. Знищення зазначеного пункту пропуску знижує потенціал ворога щодо ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 березня безпілотники атакували Саратовську область Росії, вибухи лунали у Саратові та Енгельсі. В останньому росіяни зберігають ракети та боєприпаси.