Росіяни упродож трьох тижнів готувалися до наступу на Харківщині

У п’ятницю, 28 березня, російські окупанти здійснили спробу наступу на Куп’янському напрямку Харківщини, однак українські десантники відбили цей штурм. Про це повідомила пресслужба 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ДШВ ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, окупаційна армія упродовж трьох тижнів накопичувала техніку та особовий склад для завдання масованого удару.

Сьогодні, 28 березня, у період з шостої по десяту годину, ворог ввів активні штурмові дії, застосовуючи артилерію, міномети, РСЗВ, скиди, FPV-дрони та керовані авіабомби. Також росіяни сформували ударну групу із 16 одиниць броньованої техніки та великої кількості піхоти, утім перші машини у колоні підірвалися на протитанкових мінах та були атаковані FPV-дронами.

О півдні росіяни здійснили повторні спроби штурмових дій без використання техніки, але знову зазнали невдачі.

За підрахунками військових, росіяни втратили вбитими 60 солдатів та ще 28 пораненими. Окрім цього, було знищено 12 бойових броньованих бойових машин, зокрема модернізовані БМП-1АМ та дообладнані МТ-ЛБ, а також один танк із масивною антидроновою надбудовою.

У бригаді відзначили, що успішно відбити наступ десантникам вдалося завдяки ефективному плануванню та злагодженій роботі штабів всіх рівнів.

«Навіть коли не відбувається активних дій з боку противника – усі підрозділи в бойовій готовності та виконують відповідні завдання: мінують підходи до позицій, проводять розвідку цілей, вдосконалюють FPV-дрони, уражають ворожі фортифікаційні споруди, а також розвідують обстановку, щоб завчасно виявити ударні угруповання», – додав командир одного з аеромобільних підрозділів 77-ї ОАеМБр.

До слова, 25 березня українські захисники відбили спроби росіян розширити плацдарм біля річки Оскіл.