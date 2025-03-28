Російські війська накопичили сили для проведення штурмових дій

Російські війська активізує штурмові дії на Запорізькому напрямку. Ворог намагається якнайдалі просунутись та навіть вийти на адміністративні кордони. Про це у п’ятницю, 28 березня, повідомив «Укрінформ» з посиланням на слова речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина.

За словами Волошина, Запорізька область є важливим геополітичним регіоном для Росії, що підтверджує її активні дії на цьому напрямку.

«Тому можна сказати, що перед тим, як почнуться якісь переговорні процеси щодо перемир'я, щодо встановлення різних режимів, припинення вогню, росіяни хочуть отримати якнайбільше фори, якнайдалі просунутись у Запорізькій області, якщо матимуть змогу, навіть вийти на адміністративні кордони області», – зазначив він.

У ЗСУ повідомили про загострення ситуації та збільшення кількості атак на ключових напрямках регіону. Російські війська накопичили сили для проведення штурмових дій малими групами піхоти.

«Тактика застосування цих малих груп приносить певний результат Росії на інших напрямках, тому вони і намагатимуться застосувати цю тактику повзучого наступу, штурмів малими групами піхоти і на запорізьких напрямках. Мова йде про Оріхівський і Гуляйпільський напрямки. З початку весни кількість таких штурмових дій тут значно збільшилась», – додав речник.

За даними Генштабу, 27 березня на Гуляйпільському напрямку ЗСУ зупинили 9 атак у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та в бік Вільного Поля.

Карта бойових дій від Генштабу, ситуація на Гуляйпільському напрямку станом на 27 березня

На Оріхівському напрямку російські війська 4 рази штурмували позиції Сил оборони в бік населених пунктів Щербаки, Лобкове та Кам’янське.

Карта бойових дій від Генштабу, ситуація на Оріхівському напрямку станом на 27 березня

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 27 березня повідомив, що президент Росії Владімір Путін тягне час і поки тривають міжнародні зусилля про досягнення повного припинення вогню він готує новий наступ на Сумщину та Харківщину.