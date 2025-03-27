Зеленський вважає, що президент Росії тягне час і готує новий наступ

На тлі зусиль щодо запровадження режиму припинення вогню Росія готується до нового наступу на Сумщину та Харківщину уже цієї весни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому Le Figaro, яке було опубліковане у четвер, 27 березня.

Зеленський вважає, що президент Росії Владімір Путін тягне час і поки тривають міжнародні зусилля про досягнення повного припинення вогню він готує новий наступ на Сумщину та Харківщину.

«Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми поділилися розвідданими з нашими союзниками», – зазначив президент.

Він також наголосив, цей наступ мав відбутися ще вісім місяців тому, але Україні вдалося зірвати його завдяки Курській операції.

«Сьогодні достатньо прикладів, щоб зрозуміти, що Путін не хоче припиняти війну, поки Україна не прийме всі його умови і не втратить незалежність», – додав Зеленський.

19 березня Зеленський зазначив, що Росія планує повністю витіснити українські війська з Курського напрямку, щоб вдарити в напрямку Сум і переміщувати війська на Харків та Запоріжжя. Та президент повідомив, що наразі у ворога немає для цього достатніх сил.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 27 березня повідомив, що за 7,5 місяців від початку Курської операції, втрати Росії перевищили понад 55 тис. осіб, серед яких:

22,2 тис. безповоротні,

31,8 тис. санітарні.

Та ще більше як 940 російських бійців потрапили у полон.

Нагадаємо, 15 березня президент України заявив, що вздовж східного кордону фіксують скупчення сил російської армії. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко тоді наголосив, що росіяни дійсно готуються до більш активних дій в прикордонні Сумщини, однак не треба плутати це з наступом на Суми.

14 березня прикордонники повідомляли, що продовжують фіксувати спроби малих штурмових груп з Росії зайти у напрямках населених пунктів Новеньке або Журавка Сумської області.