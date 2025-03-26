Вадим Скібіцький повідомив, що у Москві створили геополітичний прогноз на 2026-2035 роки

У Росії спрогнозували 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року, шість із них пов'язані з північною Європою. Про це у середу, 26 березня, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

За його словами, у Москві створили геополітичний прогноз на 2026-2035 роки з оцінкою його наслідків до 2045 року. Лише щодо Польщі у російського керівництва є 4 сценарії можливого військового конфлікту.

«Північна Європа розуміє, розуміють країни Балтії. Розуміє Польща. По Польщі тільки чотири сценарії можливого військового конфлікту. Польща наразі розуміє, що це – безпосередня загроза», – зазначив Скібіцький.

У цих прогнозах росіяни планують закінчити війну в Україні до 2026 року.

«Бо якщо війна продовжиться ще 5-10 років, Росія ніколи не зможе наздогнати й стати на один рівень із США і Китаєм», – додав представник розвідки.

Водночас глава Бюро національної безпеки Польщі Даріуш Луковський в інтерв'ю Polsat News 26 березня заявив, що Польща зможе оборонятися від нападу противника протягом одного-двох тижнів. За його словами, за цей час має надійти допомога від союзників НАТО.

Нагадаємо, данська розвідка вважає, що за певних умов протягом приблизно п'яти років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі.