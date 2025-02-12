Данська розвідка вважає, що військова загроза з боку Росії зростатиме найближчими роками

Данська розвідка вважає, що за певних умов протягом приблизно п'яти років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі. Про це у вівторок, 11 лютого, повідомила телекомпанія Danish Broadcasting Corporation.

Данська розвідка вважає, що військова загроза з боку Росії зростатиме найближчими роками. І якщо війна в Україні припиниться або заморозиться, а НАТО одночасно не переозброїться, то протягом приблизно 5 років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі.

«Росія, паралельно з військовими зусиллями в Україні, ініціювала серйозну реконструкцію та реформу збройних сил країни. За останній рік ці зусилля перетворилися на посилене нарощування військової сили з метою мати можливість вести війну проти НАТО», – йдеться у повідомленні.

У розвідці наголошують, що Росія вже може вивільнити ресурси для свого озброєння проти НАТО.

Данці спрогнозували три можливі сценарії. Зокрема вважають, якщо війна в Україні припиниться або заморозиться, Росія зможе вивільнити значні військові ресурси і тим самим збільшити свою військову здатність створювати пряму загрозу НАТО:

протягом близько пів року зможе вести локальну війну в країні, яка межує з Росією.

приблизно два роки створюватиме серйозну загрозу для окремих або кількох країн НАТО і, таким чином, буде готова до регіональної війни проти багатьох країн у регіоні Балтійського моря.

до широкомасштабної війни на європейському континенті Росія може бути готова близько п'яти років.

Також пишуть про можливу загрозу для Гренландії та Фарерських островів.

«Напруженість у сфері безпеки між Сполученими Штатами, Китаєм і Росією також поширилася на Арктику. За даними розвідки, Росія є найбільшою військовою державою в регіоні, і Путін волів би не втрачати це звання», – зазначають у розвідці.

Вважають, що Росія хоче контролювати морські простори на північ від свого материка. Тому цілком можливо, що Москва хоче контролювати весь шлях до Північного полюса. Водночас загроза регулярного військового нападу на Гренландію та Фарерські острови відрізняється від загрози проти Данії.

«Це означає, що Росія не обов'язково втягуватиме Гренландію та Фарерські острови в європейський конфлікт, і що стратегічні інтереси країни в цьому регіоні більше пов'язані з її відносинами зі Сполученими Штатами, ніж з Європою», – йдеться в оцінці.

Тому Росія менш готова вступати у військову взаємодію зі США, ніж з кількома європейськими країнами одночасно.

Також наголошують, що існує також гібридна війна, тобто шпигунство, тіньовий флот, пошкодження кабелю.

Нагадаємо, у 2023 році німецьке видання Bild із посиланням на джерело в розвідці однієї з європейських країн повідомляло, що Росія може спробувати атакувати Європу наприкінці 2024, або взимку 2025 року.