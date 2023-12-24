Росія може спробувати атакувати Європу наприкінці 2024, або взимку 2025 року. Про це 23 грудня повідомило німецьке видання Bild із посиланням на джерело в розвідці однієї з європейських країн.

У розвідувальній службі вважають, що Росія може завдати удару по Європі в той момент, коли США будуть «без лідера» – йдеться про період між відходом з посади президента США на початку листопада 2024 року і вступом на посаду його наступника в січні 2025 року.

За словами співробітника розвідки, російська влада сподівається, що колишній президент Дональд Трамп знову займе Білий дім, оскільки за його правління «може статися все, що завгодно».

Відповідно, через зміну влади, росіяни сподіваються, що США зможуть прийти на допомогу європейським державам тільки після деякої затримки. Напрямок ймовірної атаки росіян у розвідці не уточнили.

Раніше командувач бельгійської армією Мішель Хофман заявляв, що після України наступними цілями Кремля можуть стати Молдова і країни Балтії. Він наголосив, що Росія вже переключилася на військову промисловість і закликав союзників зробити те ж саме, щоб бути готовими захищатись в разі потреби.