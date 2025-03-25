Під час морозів росіянам вдалося зібрати на правому березі річки певну кількість особового складу

Українські військові успішно відбивають атаки росіян на Куп’янському напрямку та ворог не полишає спроб розширити плацдарм на правому березі Осколу. Про це у вівторок, 25 березня, повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

За даними військових, на Куп’янському напрямку атаки росіян були успішно відбиті біля Петропавлівки, Копанок та Загризового. Ворог намагається проникнути в бойові порядки українських військ, а також не полишає спроб розширити плацдарм на правому березі Осколу в районі Камʼянки.

«Сили оборони вживають заходів для недопущення переміщення та закріплення військ Росії», - додають у повідомленні.

Речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов 21 березня повідомляв, що під час морозів росіянам вдалося зібрати на правому березі річки певну кількість особового складу, саме вони зараз намагаються розширити плацдарм.

«Проте зараз українським силам простіше завдавати ударів по човнах, які намагаються переправитися. І простіше завдавати ударів по тих російських силах, які вже безпосередньо там. І останні кілька тижнів відбуваються спроби ліквідувати тих росіян, які туди вилізли», – зауважив Трегубов.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що у понеділок, 24 березня, українські військові на Куп’янському напрямку відбили шість атак росіян.

Карта від Генштабу, бойові дії на Куп'янському напрямку 24 березня.

Нагадаємо, 4 березня російські військові намагалися навести переправи через річку Оскіл, однак їхні плани зірвали українські оборонці.