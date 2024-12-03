На території села поблизу річки встановили український прапор

Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» ліквідували плацдарм росіян на правому березі річки Оскіл, яка протікає поблизу Куп’янська на Харківщині. Росіян відкинули на лівий берег, повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ у вівторок, 3 грудня.

За даними Генштабу, росіяни, маючи перевагу в силах, змогли переправитися через річку та намагалися утримувати плацдарм, розташований в районі села Новомлинськ на Куп’янщині. Втім, українським оборонцям вдалося відбити окупантів з правого берега Осколу.

На відео видно фрагмент перебігу зачистки території навколо села та встановлення українського прапора.

«В результаті успішної операції ворога було знищено. Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони. Над Новомлинськом майорять українські прапори», – повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

За даними DeepStateMap, станом на 3 грудня на правобережжі Осколу звільнили площу в майже 4,5 км2.

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За зачистку околиць села від окупантів відповідали бійці 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», яка базується в Коломиї на Івано-Франківщині. Командир бригади – полковник, Герой України Роман Дармограй.