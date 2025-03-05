«Радіо Свободи», на фото український військовий на зруйнованому мосту через річку Оскіл

фото «Радіо Свободи», на фото український військовий на зруйнованому мосту через річку Оскіл

Українські військові зірвали плани росіян навести переправи через річку Оскіл

Російські військові намагалися навести переправи через річку Оскіл, однак їхні плани зірвали українські оборонці. Про це у середу, 5 березня, повідомило оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця».

Російська армія у вівторок, 4 березня, атакувала обороні позиції українських військових на Куп'янському напрямку. Зокрема, ворог здійснив штурми поблизу:

Петропавлівки;

Піщаного;

Загризового.

Та всі ворожі атаки відбили українські бійці.

Крім цього, ворог намагався навести переправи через річку Оскіл. Однак спроби загарбників не мали успіху.

«Ураження наших захисників і погодні умови внесли свої корективи. Через потепління та потоншення криги на річці окупанти вимушені викладати на лід платформи для розподілення навантаження», – додають військові.

У Генштабі ж додають, що протягом 4 березня на Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.

Карта бойових дій від Генштабу. Бої на Куп’янському напрямку протягом 4 березня

Нагадаємо, 3 грудня 2024 року повідомляли, що бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» ліквідували плацдарм росіян на правому березі річки Оскіл, яка протікає поблизу Куп’янська на Харківщині. Росіян відкинули на лівий берег