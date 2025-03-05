ЗСУ зірвали спробу росіян переправитись через річку Оскіл
Росіяни 4 березня атакували обороні позиції українських військових на Куп'янському напрямку
Російські військові намагалися навести переправи через річку Оскіл, однак їхні плани зірвали українські оборонці. Про це у середу, 5 березня, повідомило оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця».
Російська армія у вівторок, 4 березня, атакувала обороні позиції українських військових на Куп'янському напрямку. Зокрема, ворог здійснив штурми поблизу:
- Петропавлівки;
- Піщаного;
- Загризового.
Та всі ворожі атаки відбили українські бійці.
Крім цього, ворог намагався навести переправи через річку Оскіл. Однак спроби загарбників не мали успіху.
«Ураження наших захисників і погодні умови внесли свої корективи. Через потепління та потоншення криги на річці окупанти вимушені викладати на лід платформи для розподілення навантаження», – додають військові.
У Генштабі ж додають, що протягом 4 березня на Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.
Карта бойових дій від Генштабу. Бої на Куп’янському напрямку протягом 4 березня
Нагадаємо, 3 грудня 2024 року повідомляли, що бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» ліквідували плацдарм росіян на правому березі річки Оскіл, яка протікає поблизу Куп’янська на Харківщині. Росіян відкинули на лівий берег