ЗСУ уразили скупчення ворожої піхоти на одному з тренувальних полігонів росіян на Херсонському напрямку

Українські військові уразили тренувальний полігон ворога на Херсонському напрямку, ліквідувавши 30 росіян. Про це повідомив у вівторок, 4 березня, 14-й окремий полк БпАК.

Оператори 14-го окремого полку БпАК виявили та у взаємодії з ОСУВ «Таврія» уразили скупчення російських військ.

«Помста настигла росіян. Оператори 14-го окремого полку БпАК виявили та у взаємодії з ОСУВ “Таврія” уразили скупчення ворожої піхоти на одному з тренувальних полігонів росіян на Херсонському напрямку», – йдеться у повідомленні.



Внаслідок ураження касетними боєприпасами на полігоні вдалося ліквідувати близько 30 росіян.

Нагадаємо, у суботу, 1 березня, російські військові завдали удару по полігону у Дніпропетровській області, де перебували українські бійці. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий у понеділок, 3 березня, підтвердив удар та зазначив, що в ЗСУ розпочали перевірку через цю трагедію.

Також повідомляли, що 3 березня Повітряні сили ЗСУ завдали чергового успішного удару по військовому об’єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади російської армії. Влучання відбулося в районі населеного пункту Троїцьке Курської області.