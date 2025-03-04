Повітряні сили завдали високоточного удару по командному пункту російських окупантів у селищі Манжиків Кут

Повітряні сили у понеділок, 3 березня, завдали високоточного удару по командному пункту російських окупантів у селищі Манжиків Кут у Донецькій області. Про це у вівторок, 4 березня, повідомив Генштаб ЗСУ.

Українські військові 3 березня завдали високоточного удару по пункту управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ЗС Росії в населеному пункті Манжиків Кут (раніше Калініна) на тимчасово окупованій території Донецької області.



Внаслідок удару було порушено систему управління російських військ. За даними Генштабу, це суттєво ускладнило координацію дій військових частин повітряно-десантної дивізії ворога.



«Сили оборони України продовжують позбавляти ворога можливості ефективно діяти на полі бою, методично руйнуючи його командні та логістичні структури. Ця операція – ще один крок до знищення військового потенціалу агресора та звільнення української землі. Збройні сили України не зупиняться, доки окупаційна армія не втратить здатність вести війну», – додають у дописі.