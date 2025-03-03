Ударні безпілотники атакували нафтопереробний комплекс «Башнєфть» в Уфі
Нафтопереробний завод в Уфі є одним з найбільших у Росії
У ніч на понеділок, 3 березня, в Уфі на тлі атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі, що знаходиться за 1500 км від України. Про це писали російські Telegram-канали, зокрема SHOT.
За словами місцевих жителів, вибух прогримів о 02:38 за місцевим часом. Після чого спалахнула пожежа на НПЗ, вогонь охопив 100 м2.
«Сталося загоряння на території підприємства в районі печі спалювання. Загрози для жителів найближчих районів немає. На місце направлено лабораторію для контролю стану повітря», – повідомили в МНС Башкортостану.
Нафтопереробний завод в Уфі є одним з найбільших у Росії. Він розташований приблизно за 1500 км від кордону з Україною. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко додав, що потужність цього нафтопереробного комплексу, який складається з кількох підприємств, загалом становить близько 20 млн тонн нафти на рік.
«Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів Росії. За загальними обсягами переробки регіон Башкортостан входить до топ-5 нафтопереробних центрів країни. НПЗ має стратегічне значення для армії Росії, оскільки входить до групи підприємств, які забезпечують паливом Збройні сили», – зазначив Коваленко.
Аналітик Петро Андрющенко також написав, що під час атаки було уражено установку Л-24-7 на території НПЗ «Башнєфть», а також, пошкоджено два вертикальні сталеві резервуари РВСП-3000 та магістральні трубопроводи подачі сировини. Також здетонував третій резервуар типу РВСП-2000.
Тим часом Міноборони Росії повідомляє, що в ніч на 3 березня ППО ліквідувала 7 українських безпілотних літальних апаратів:
- 3 БпЛА – над територією Липецької області,
- 2 БпЛА – над територією Ростовської області,
- 2 БпЛА – над територією Бєлгородської області.
Нагадаємо, у ніч на понеділок, 24 лютого, безпілотники завдали удару по нафтопереробному заводі у російській Рязані. Це була вже третя дронова атака на вороже підприємство з початку року.