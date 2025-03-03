Вогонь охопив 100 м2

У ніч на понеділок, 3 березня, в Уфі на тлі атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі, що знаходиться за 1500 км від України. Про це писали російські Telegram-канали, зокрема SHOT.

За словами місцевих жителів, вибух прогримів о 02:38 за місцевим часом. Після чого спалахнула пожежа на НПЗ, вогонь охопив 100 м2.

«Сталося загоряння на території підприємства в районі печі спалювання. Загрози для жителів найближчих районів немає. На місце направлено лабораторію для контролю стану повітря», – повідомили в МНС Башкортостану.

Нафтопереробний завод в Уфі є одним з найбільших у Росії. Він розташований приблизно за 1500 км від кордону з Україною. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко додав, що потужність цього нафтопереробного комплексу, який складається з кількох підприємств, загалом становить близько 20 млн тонн нафти на рік.

«Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів Росії. За загальними обсягами переробки регіон Башкортостан входить до топ-5 нафтопереробних центрів країни. НПЗ має стратегічне значення для армії Росії, оскільки входить до групи підприємств, які забезпечують паливом Збройні сили», – зазначив Коваленко.

Аналітик Петро Андрющенко також написав, що під час атаки було уражено установку Л-24-7 на території НПЗ «Башнєфть», а також, пошкоджено два вертикальні сталеві резервуари РВСП-3000 та магістральні трубопроводи подачі сировини. Також здетонував третій резервуар типу РВСП-2000.

Тим часом Міноборони Росії повідомляє, що в ніч на 3 березня ППО ліквідувала 7 українських безпілотних літальних апаратів:

3 БпЛА – над територією Липецької області,

2 БпЛА – над територією Ростовської області,

2 БпЛА – над територією Бєлгородської області.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 24 лютого, безпілотники завдали удару по нафтопереробному заводі у російській Рязані. Це була вже третя дронова атака на вороже підприємство з початку року.