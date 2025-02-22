Раніше під атаку дронів потрапили НПЗ, які пов'язані з нафтоперекачувальною станцією

Українські дрони уразили та знеструмили нафтоперекачувальну станцію «Нововеличковская» у Краснодарському краю Росії, яка відповідає за транспортування сировини до ключових НПЗ регіону. Станція припинила роботу, повідомила низка українських ЗМІ із посиланням на джерела в СБУ.

За даними співрозмовників видань, 20 лютого дрони СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію «Нововеличковская», знеструмивши її. БпЛА уразили електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка живить нафтоперекачувальну станцію.

Внаслідок атаки на станції спалахнула пожежа, яка спричинила повне знеструмлення та аварійне зупинення нафтоперекачувальної установки. Наразі триває встановлення суми збитків.

Зазначається, що нафтоперекачувальна станція вважається однією з ключових для транспортування нафти у Краснодарському краю. Зокрема, через неї постачають нафту до Афіпського та Ільського НПЗ, які також регулярно страждають від нальотів дронів.

Нагадаємо, 17 лютого, відбулася масована атака на Ільський нафтопереробний завод, а також найбільшу нафтоперекачувальну станцію «Кропоткінська» в Кавказькому районі Кубані. Крім того, 9 лютого 2024 року разом з Ільським заводом під дронову атаку потрапив Афіпський завод, розташований за 20 км від нього.