Пожежа на Рязанському НПЗ, 24 лютого 2025 рік

У ніч на понеділок, 24 лютого, безпілотники завдали удару по нафтопереробному заводі у російській Рязані. Це вже третя дронова атака на вороже підприємство з початку року, повідомляють пропагандистські Telegram-канали.

Жителі Рязані розповіли, що чули кілька гучних вибухів над містом близько третьої години ночі за місцевим часом. Згодом в районі місцевого нафтопереробного заводу виникла сильна пожежа.

Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив, що на території підприємства в регіоні виникла пожежа. Він заявив, що система ППО знищила два БпЛА над областю, а вогонь нібито виник внаслідок падіння уламків збитих дронів. За його інформацією, постраждалих внаслідок атаки на НПЗ немає, триває оцінка завданих збитків.

Як повідомили OSINT-фахівці Exilenova & Alfe, дрони, імовірно, атакували найбільшу установку первинної переробки нафти РНПК – ЕЛОУ-АТ-6.

«АТ-6 використовується для розділення сирої нафти на основні фракції, як-от бензин, дизельне пальне і мазут. Потужність установки становить 23 190 тонн на добу, що становить 47,5% від загальної потужності первинної переробки НПЗ», – ідеться в повідомленні.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив атаку на Рязанський НПЗ. Він зауважив, що потужність переробки заводу – 17,1 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із п’яти найбільших НПЗ в Росії.



«Там виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут та нафтохімію. Особливу роль відіграє авіаційне паливо, яке критично важливе для фронтової авіації армії РФ та стратегічної дальньої авіації, що завдає ударів по Україні», – розповів Коваленко.



Російське міноборони традиційно відзвітувало про знищені над країною безпілотники. За даними відомства, уночі сили ППО країни-агресора збили понад 20 БпЛА, зокрема:

16 БпЛА знищили над Орловською областю,

три БпЛА – над Брянською,

два БпЛА – над Рязанською,

один БпЛА – над територією окупованого Криму.

Доповнено. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив інформацію про ураження Рязанського нафтопереробного заводу. За даними відомства, на підприємстві зафіксували щонайменше 5 вибухів.

«Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6. Результати ураження уточнюються», – кажуть у Генштабі.

Там додали, що днем раніше, 23 лютого, ЗСУ уразили нафтобазу у Тульській області РФ. Там зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат «8 марта».

Нагадаємо, Рязанський нафтопереробний завод вже був під атакою дронів двічі цього року – 24 січня та 26 січня. Від початку року українські дрони атакували щонайменше 27 паливно-енергетичних об’єктів у 16 регіонах Росії, заявляв російський Telegram-канал ASTRA.

До слова, 22 лютого стало відомо, що українські дрони зупинили роботу нафтоперекачувальної станції «Нововеличковская» у Краснодарському краю Росії. БпЛА уразили електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка живить нафтоперекачувальну станцію.