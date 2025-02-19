Внаслідок атаки сталося кілька загорянь та території заводу

У ніч на середу, 19 лютого, у російському місті Сизрань, розташованого в Самарській області Росії, пролунали вибухи. Внаслідок атаки постраждав місцевий нафтопереробний завод, повідомив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

На відео, оприлюднених у соцмережах, видно кілька місць загоряння на території НПЗ. Росіяни заявили про атаку на Сизранський завод.

«Був атакований Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області. Він має потужність переробки 8,9 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у РФ», – підтвердив Андрій Коваленко.

З 2015 року завод повністю випускає продукцію стандарту Євро-5. Серед товарів, які виробляються на НПЗ – паливо, авіаційний гас та бітум. За словами Коваленка, такі заводи відіграють серйозну роль у російській логістиці у війні проти України.

Чим саме атакували НПЗ, Андрій Коваленко не уточнив. Зауважимо, що російське міністерство оборони вже опублікувало статистику нібито збитих за ніч дронів – Самарської області черед переліку тих регіонів, де начебто знищили безпілотники, немає.

Доповнено о 10:30. Андрій Коваленко повідомив, що нафтопереробний завод у Сизрані припинив свою роботу.