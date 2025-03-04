У ніч на вівторок, 4 березня, безпілотники уразили нафтопереробні об’єкти країни-агресора на території Самарської та Ростовської областей РФ. Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали.

Зокрема, під удар безпілотників потрапив Сизранський нафтопереробний завод в Самарській області. Місцеві мешканці повідомили про гучні вибухи, а потім опублікували кадри з пожежею на підприємстві. Росіяни заявляють, що Сили оборони атакували Сизрань безпілотниками-камікадзе PD-2.

Зауважимо, що Сизранський НПЗ розташований на відстані понад 1100 км від українського кордону. Завод вже двічі атакували безпілотники – 16 березня 2024 та 19 лютого. Минулого місяця там було пошкоджено обладнання первинної переробки нафти АВТ-6, через що завод призупиняв свою роботу.

Також пізно ввечері 3 березня росіяни повідомили про повторну атаку на Новошахтинський нафтопереробний завод в Ростовській області.



«У 2024 році він переробив, за різними оцінками, від 3 млн тонн нафти, хоча може переробляти 7,5 млн тонн, але працювати на повну йому заважали атаки», – повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Окрім цього, виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив факт атаки на нафтопровід в Чортківському районі.

«У результаті масованої атаки БпЛА в Чортківському районі сталося загоряння на нафтопроводі. На місце виїхали чергові екстрені служби. Персонал евакуйований. Попередньо, постраждалих немає», – написав Слюсар.

Згодом він повідомив, що нібито через падіння уламків БпЛА сталася пожежа на складі промоб’єкта в селі Соханівка Чортківського району. За даними росіян, під атаку потрапило Соханівське ЛВУМГ (лінійне виробниче управління магістральних газопроводів, що входить до компанії «Газпром трансгаз Волгоград».

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Російське міноборони повідомило, що над Росією цієї ночі збили 18 українських безпілотників. За даними відомства, 10 дронів збили в Ростовській області, три – у Воронезькій області, по одному – в Курській, Бєлгородській та Астраханській областях, ще два – над територією Самарської області.

Зауважимо, на час публікації новини Генеральний штаб ЗСУ не коментував інформацію про атаки на об’єкти в Росії.

Як писав ZAXID.NET, 3 березня ударні безпілотники атакували нафтопереробний комплекс «Башнєфть» в Уфі. Він є одним з найбільших у Росії.