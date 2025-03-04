Сили безпілотних систем уразили нафтобазу на окупованій Луганщині
Паливо з цього складу постачали для потреб російської армії
Українські військові за допомогою дронів завдали удару по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів
Українські військові в ніч на вівторок, 4 березня, завдали удару по нафтобазі в тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області. Про це повідомили Сили безпілотних систем.
Українські військові за допомогою дронів завдали удару по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів у тимчасово захоплених росіянами Ровеньках Луганської області. Зазначають, що нафтопродукти з цієї бази постачалися для потреб окупантів.
«Сили безпілотних систем продовжують бити по стратегічних підприємствах ворога, зменшуючи його здатність вести війну проти України», – йдеться в повідомленні.
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