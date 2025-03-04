Українські військові за допомогою дронів завдали удару по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів

Українські військові в ніч на вівторок, 4 березня, завдали удару по нафтобазі в тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області. Про це повідомили Сили безпілотних систем.

Українські військові за допомогою дронів завдали удару по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів у тимчасово захоплених росіянами Ровеньках Луганської області. Зазначають, що нафтопродукти з цієї бази постачалися для потреб окупантів.

«Сили безпілотних систем продовжують бити по стратегічних підприємствах ворога, зменшуючи його здатність вести війну проти України», – йдеться в повідомленні.