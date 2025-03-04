Влучання відбулося в районі населеного пункту Троїцьке Курської області

Повітряні сили ЗСУ знищили військовий об’єкт ворога в районі населеного пункту Троїцьке Курської області. Про це у вівторок, 4 березня, повідомив Генштаб.

У дописі повідомляють, що 3 березня Повітряні сили ЗСУ завдали чергового успішного удару по військовому об’єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади російської армії. Влучання відбулося в районі населеного пункту Троїцьке Курської області.

Внаслідок атаки було знищено:

ворожі бліндажі,

вогневі позиції,

до 30 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти України.

Також військові з’ясували, що цю локацію використовували для планування та проведення атак, зокрема запуску FPV-дронів по українських позиціях.

«Сили оборони України готові продовжувати операції зі знищення військових об’єктів РФ, допоки вона не припинить збройну агресію проти українського народу», – додають у дописі.

У зведенні Генштабу станом на 22:00 повідомляють, що від початку доби 4 березня на фронті відбулось 97 бойових зіткнень, з них майже третина – на Курському напрямку.

«В Курській області українські захисники відбили 30 ворожих атак. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих бомб, а також здійснив 364 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів», – розповідають військові.

Нагадаємо, 3 березня Повітряні сили завдали високоточного удару по пункту управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ЗС Росії в населеному пункті Манжиків Кут (раніше Калініна) на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також військові в ніч на вівторок, 4 березня, завдали удару по нафтобазі в тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області.