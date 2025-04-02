За два тижні воїни виявили та уразили три ворожі системи ППО

Українські оператори дронів за два тижні виявили та знищили кілька систем ППО російських військових на близько 50 млн доларів. Про це повідомили у середу, 2 квітня, Сили безпілотних систем ЗСУ.

Оператори 14-го окремого полку БпАК СБС за два тижні виявили та уразили три ворожі системи ППО:

два ЗРК «Бук» невстановлених модифікацій,

ЗРК «Тор» на Донецькому напрямку.

У ЗСУ наголошують, що ці комплекси є важливим елементом ворожої протиповітряної оборони, а їхня загальна вартість становить близько 50 млн доларів. Для ураження українські військові застосували ударні дрони із системою захоплення цілі та автоматичного донаведення.

«ППОцид – це результат злагодженої роботи аеророзвідки та операторів ударних БпЛА, що завдають противнику мільйонних збитків і відкривають повітряний простір для подальших операцій Сил оборони», – додають у дописі.

Нагадаємо, 2 квітня повідомляли, що пілоти полку безпілотних систем «Рарог» вполювали російський бронетранспортер РХМ-4 на базі БТР-80.