На момент ураження на бронетранспортері були російські штурмовики

Пілоти полку безпілотних систем «Рарог» вполювали російський бронетранспортер РХМ-4 на базі БТР-80. Про це у середу, 2 квітня, повідомило Оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця».



«Пілоти полку безпілотних систем «Рарог» вполювали «жирну ціль» – їхній FPV-дрон знищив бронетранспортер РХМ-4 на базі БТР-80 під час пересування», – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що штурмова група росіян в районі Часового Яру пересувалася на бронетехніці. Як виявилося, це машина хімічного захисту РХМ-4, зроблена на базі БТР-80 та призначена для розвідки зараженої місцевості.

Внаслідок влучного удару дроном було знищено рідкісну броньовану машину. На момент ураження на броні в цей час влаштувався з десяток штурмовиків.

Бронетранспортер РХМ-4 – це радянська розвідувальна хімічна машина. Її основним призначенням є проведення хімічної та радіаційної розвідки місцевості в умовах складної метеорологічної та топографічної обстановки.

Нагадаємо, 1 квітня стало відомо, що безпілотники військовослужбовців спеціального підрозділу Головного управління розвідки Prymarу уразили у морі поблизу тимчасово окупованого Криму два російських десантних катери, а також зенітно-ракетний комплекс, який безрезультатно намагався збити БпЛА.