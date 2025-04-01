Момент підльоту дрона ГУР до ворожого катера біля Криму

Безпілотники військовослужбовців спеціального підрозділу Головного управління розвідки Prymarу уразили у морі поблизу тимчасово окупованого Криму два російських десантних катери, а також зенітно-ракетний комплекс, який безрезультатно намагався збити БпЛА. Про ураження ворожих цілей повідомили у вівторок, 1 квітня, у пресслужбі ГУР.

На відео, яке оприлюднили українські розвідники, видно як дрони двічі ухилися від вогню російської зенітної установки. Також на відео видно моменти ураження двох десантних катерів – 02510 БК-16 та Р03160 «Раптор».

Відео ураження катерів та ЗРК у Криму

Також на відео показане ураження ЗРК «ТОР-М2», яка намагалася збити безпілотники. Коли саме відбулася атака, у пресслужбі ГУР не уточнюють.

До слова, нещодавно ГУР оприлюднило відео, як український дрон ухилився від російської ракети під час спецоперації у Криму. Зазначимо, в межах кількаденної операції дрони ГУР уразили понад 20 ворожих військових об’єктів та одиниць техніки.