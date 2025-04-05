Олександр Сирський провів нараду з питань розвитку безпілотних систем

Українські захисники використовують на фронті оптоволоконні дрони з дистанцією ураження 20 км і нові системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії російським безпілотникам. Про це в суботу, 5 квітня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками щомісячної наради з питань розвитку безпілотних систем.

За даними головнокомандувача, у цій війні безпілотники практично зрівнялись із часткою уражень з артилерією. Окрім цього, саме безпілотні технології рятують життя українських військовослужбовців.

Олександр Сирський розповів, що упродовж березня за допомогою безпілотників різних типів вражено та знищено понад 77 тис. ворожих цілей – це на 10% більше, ніж у лютому.

«Продовжуємо нарощувати кількість та спроможності безпілотників на оптоволокні. Безпілотні комплекси із дистанцією ураження 20 км уже працюють на фронті», – додав генерал.

Він також відзначив «позитивний результат і щодо знищення ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня нашими системами ППО та дронами-перехоплювачами. Так, за місяць знешкоджено близько тисячі розвіддронів».

Наразі ЗСУ значно збільшили кількість систем радіоелектронної боротьби ближньої дії та впроваджують нові системи для захисту військовослужбовців.

Як працюють оптоволоконні дрони

На відміну від «традиційних» FPV-дронів, оптоволоконні не використовують радіохвилі, а значить невразливі для засобів радіоелектронної боротьби. Перші вітчизняні розробки таких безпілотників представили ще у 2023 році.

Наприкінці 2024 року Генштаб повідомив про завершення випробувань безпілотників з оптоволоконним зв’язком. На початку цього року в Міноборони заявили, що найближчим часом такі дрони будуть кодифіковані й прийняті на озброєння, писала українська служба BBC.

Раніше Олександр Сирський заявив, що завдяки оновленому курсу базової загальної військової підготовки (БЗВП) Україна у березні зазнала менших втрат.