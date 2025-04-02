Операторами дронів у підрозділі будуть виключно жінки

У складі Сил безпілотних систем створюють жіночий підрозділ СБС «Гарпії». Набір до підрозділу вже розпочався, повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем у середу, 2 квітня.

«“Гарпії” – це середовище для жінок, які прагнуть помститися ворогу, захистити своїх дітей, родини та державу, використовуючи безпілотні та роботизовані системи», – повідомили у пресслужбі СБС.

Зазначається, що до підрозділу можуть долучитися і чоловіки, проте роль операторів дронів виконуватимуть виключно жінки.

Командування підрозділу візьме на себе військовослужбовиця Дарія на псевдо «ДШК». Жінка брала активну участь у Революції Гідності, а з 2022 року виконувала бойові завдання у складі кількох неназваних підрозділів.

Охочі долучитися до «Гарпій» отримають 45-денний базовий військовий вишкіл, а також щонайменше 30-денну фахову підготовку. Військові матимуть широкий вибір засобів, зокрема:

FPV-коптери,

важкі бомбери,

ударні БПЛА типу «крило»,

наземні роботизовані комплекси.

Також бійчині та бійці підрозділу отримуватимуть гідне грошове забезпечення та соціальні гарантії.

Залишити анкетні дані для вступу в підрозділ «Гарпії» можна тут.