Наразі у полку відкриті 12 вакансій

У складі 3-го армійського корпусу розпочалося формування власного полку безпілотних систем. Набір до полку оголосили незабаром після розширення 3-ї штурмової бригади до Третього армійського корпусу.

Про створення полку безпілотних систем повідомили у пресслужбі корпусу у понеділок, 24 березня. На сайті полку систем БпЛА йдеться, що його мета – забезпечити повну розвідку та миттєве повітряне прикриття для бійців, зберігаючи їхні життя. У пресслужбі корпусу наголосили, що у полку немає штурмових завдань – бійці працюватимуть виключно з БпЛА.

Командиром полку призначили військовослужбовця із позивним «Бізон». З 2014 по 2017 роки він служив у полку «Азов», а з лютого 2022 року по січень 2023 року був заступником командира 2-го штурмового полку.

Протягом 2023-2024 років військовий був командиром 2-го механізованого батальйону 3 ОШБр. З 2024 року «Бізон» був заступником командира 3-ї окремої штурмової бригади – зокрема, відповідав за роботу безпілотних підрозділів, артилерії та ППО.

Наразі на сайті полку безпілотних систем у складі Третього армійського корпусу пропонуються вакансії за 12 напрямками.

«Полк БПС — це пілоти, інженери й айтівці, сапери, механіки та електрики. Бійці, які атакують, розвідують, вдосконалюють або забезпечують безперебійну роботу на передовій. Кожен — за покликанням і на своєму місці», – повідомили у пресслужбі 3 армійського корпусу.

Для того, щоб відгукнутися на вакансію в полку, необхідно заповнити онлайн-форму та пройти співбесіду. Після цього рекрути полку проходять тритижневу базову підготовку та восьмиденний загальний курс із БпЛА. Вже після базового навчання та офіційного приєднання до полку бійці, яким необхідні поглиблені знання для виконання обов’язків, пройдуть спеціалізоване навчання, яке триватиме 2-3 тижні.

Нагадаємо, формування полку безпілотних систем відбулося невдовзі після того, як 3-тю окрему штурмову бригаду розширили до Третього армійського корпусу – постійного з’єднання, що складається із кількох бригад та інших військових частин (розвідувальних, артилерійських, протиповітряних тощо). Командувачем корпусу став чинний командир бригади Андрій Білецький.