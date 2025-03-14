У п’ятницю, 14 березня, 3-тю окрему штурмову бригаду розширили до Третього армійського корпусу. Про це повідомила пресслужба бригади.

«У День українського добровольця, заснована добровольцями у 2022 році Третя штурмова стає Третім армійським корпусом під командуванням Андрія Білецького», – ідеться в повідомленні.

Командир бригади, полковник Андрій Білецький розповів, що в основу формування корпусу закладають бойову підготовку, професійний сержантський корпус, роботу з управлінням, плануванням і технологією.

«Наші плани – змінити принципи цієї війни. А позначити й змінити сам вихід війни на участь України. Ca vis pacem para bellum (лат. “якщо ви хочете миру, готуйтеся до війни”). Слава Україні», – сказав він.

Зауважимо, армійський корпус – це постійне з’єднання, що складається з кількох дивізій (немає у ЗСУ) або бригад. Окрім них, до корпусу входять й інші частини: розвідка, артилерія, ППО, інженерні підрозділи, зв'язок, логістика.

Кожен з армійських корпусів налічує 4-5 механізованих (штурмових, піхотних) бригад, розвідувальний полк або батальйон та інші окремі підрозділи бойового та тилового забезпечення. Командує корпусом генерал-майор, начальник штабу та заступник – бригадні генерали. У командуванні кожного корпусу є три генерали.

Нагадаємо, у Сухопутних військах є три армійські корпуси — 9, 10 та 11, у жовтні розпочали формування четвертого. Ще по одному корпусі є у Десантно-штурмових військах (Корпус швидкого реагування) та Морській піхоті Військово-морських сил.

Третя окрема штурмова бригада – добровольчий підрозділ, сформований 24 лютого 2022 року як загін ТрО, згодом реформований в ССО «Азов» ЗСУ. На початку 2023 року перейшов до складу Сухопутних військ ЗСУ та розширений до 3-ї штурмової бригади.