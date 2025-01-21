Під час проєкту «Тестовий тиждень» цивільні люди дізнаються, як це бути бійцем третьої штурмової бригади

У Львові 3-тя штурмова бригада проводитиме тижневий вишкіл для цивільних. Пройти його вже з лютого зможуть усі охочі. Про це ZAXID.NET розповіли у третій штурмовій бригаді.

Під час участі у проєкті «Тестовий тиждень» цивільні люди дізнаються, як це бути бійцем 3-ї штурмової бригади. Зараз бригада облаштовує усі потрібні умови. У казармі одночасно зможуть проживати 30 людей.

«Людина зможе прийти, спробувати себе в ролі військового, пожити в казармі. Ми забезпечуємо житлом, харчуванням, одягом і навчанням. Людина отримає навички піхотинця, навички з тактичної медицини й вирішить для себе, чи приєднуватися до лав ЗСУ. Ми не тримаємо і не змушуємо нікого силою», – розповів керівник школи FPV Kill House Ілля Рак.

Пройти «Тестовий тиждень» можуть як жінки, так і чоловіки. Єдина умова – їм має бути 18 і більше років.

«Їх навчатимуть наші сержанти, які пройшли бої в Маріуполі, полон, бої під Авдіївкою, в Бахмуті й мають великий досвід. У нас після кожного тестового тижня залишається 20-25% людей», – зазначив начальник рекрутингу 3-ї штурмової бригади у Західному регіоні Андрій Блощинський.

Проєкт «Тестовий тиждень» бригада вже реалізує у Києві та Дніпрі. Охочим пройти тижневий вишкіл у Львові наразі потрібно звертатися до рекрутингового центру бригади, що на вул. Староєврейській,7а. Проєкт «Тестовий тиждень» у Львові планують запустити вже в лютому, тоді запрацює й окрема форма для реєстрації на сайті.