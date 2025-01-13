У школі розпочали навчання 23 слухачі

Третя окрема штурмова бригада ЗСУ відкрила у Львові школу дронів «FPV Kill House». Бойові інструктори навчатимуть усіх охочих керування FPV-дронами. Навчання вже розпочали 23 учасники, повідомляє пресслужба ЛМР.

Військові зініціювали створити таку школу через власний досвід і розуміння високої ефективності застосування FPV-дронів у бойових умовах, порівняно з іншими засобами ураження. Це гарантує збереження життя воїнів та дає можливість доцільніше використовувати боєприпаси. Окрім того, дрони почали застосовувати і в цивільному житті – аграрній сфері, при гасінні пожеж тощо.

«Програма цих навчань створена так, що люди як з мінімальним рівнем знань, так і вже з певними навичками можуть дізнатися щось нове – чи в інженерії, чи пілотній справі. Важливо знайти у собі сміливість прийти до нас, а всього іншого ми навчимо, навіть якщо людина все життя мала лише одну професію і ніколи не цікавилась технікою», – пояснює ветеран, керівник львівської FPV Kill House 3-ї штурмової бригади Ілля Рак.

Навчання має теоретичну та практичну частини. Програма складається з п’яти модулів, де окрім пілотування навчають, як правильно обирати компоненти та складати дрони, проводять практичні заняття з пайки та програмного налаштування дрона, а також розповідають теорію використання дронів у бойових умовах.

Навчання має теоретичну і практичну частини (фото Романа Балука)

Є денний курс тривалістю 6 днів та вечірній – на 9 днів. Ініціатор школи, командир протитанкового батальйону 3-ї штурмової бригади Олег Романов зазначає, що навчання спершу теоретичні, де інструктори з бойовим досвідом розповідають про сам дрон, його будову, боєприпаси, які до нього кріпляться, використання тощо. Після цього починаються практичні навчання, які закінчуються екзаменом і отриманням сертифіката про оператора FPV-дрона.

«Це ініціатива 3-ї штурмової бригади. Ми маємо з хлопцями дуже тісну співпрацю і з ними приємно працювати, тому що вони – інноваційні. І такі потужні навчальні центри мають бути в кожному місті, в кожній громаді. Бо якщо людина прийняла рішення служити, то її треба якісно навчити. А навчена людина – це збережене життя. Думаю, ця школа буде мати гарне поширення, бо тут все якісно, всі умови – максимально наближені до бойових», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Львівська школа «Kill House» – уже четверта. Такі ж працюють у Києві, Одесі та Черкасах. Школа має вже 2000 випускників, з них 10-15% потрапили до війська, розповідає Олег Романов. Львів’яни можуть зголоситися на навчання на сайті Kill House або через Telegram-канал.

Третя окрема штурмова бригада – добровольчий підрозділ, сформований 24 лютого 2022 року як загін ТрО, згодом реформований в ССО «Азов» ЗСУ. На початку 2023 року перейшов до складу Сухопутних військ ЗСУ та розширений до 3-ї штурмової бригади.