У суботу, 4 січня, на площі Ринок у Львові військовослужбовці влаштували презентацію задля популяризації військової служби в підрозділах безпілотних авіаційних комплексах морської піхоти ВМС Збройних сил України. Це перший такий захід у Львові.

Впродовж дня львів’яни та гості міста можуть ознайомитися з сучасною військовою технікою, зокрема з розвідувальними та ударними безпілотниками, FPV-дронами та засобами зв’язку, дізнатися більше про роботу дронів у бойових умовах. Також охочі можуть поспілкуватися з військовослужбовцями та представниками рекрутингових центрів, які розповідають про службу у Збройних силах України, зокрема у підрозділах безпілотної авіації.

«Ми зібралися для презентації нашого спорядження, зброї, наших людей, і найголовніше – хочемо зацікавити людей долучатися до морської піхоти. Ми хочемо мати набагато більше операторів, у нас зараз є достатнє забезпечення дронами, краще ніж торік. Чим більше операторів у нас буде, чим більша у нас буде домінація над ворогом, тим краще ми будемо виконувати завдання», – розповів представник центру групи рекрутингу 18-го окремого батальйону морської піхоти Нікіта Гіренко.

До події долучився батальйон «Оріон» 40-ї бригади берегової охорони.

«Ми тут, щоб показати цивільним, як працюємо, чим працюємо, а хочемо також розповісти охочим долучитися до війська, як можна ефективно застосувати свої вміння. Нам дуже потрібні інженери, програмісти або геймери, тому що вони дуже класно опановують БпЛА. Вирішили показати різні засоби, які є. Це розвідувальні та ударні БпЛА», – пояснив головний сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону «Оріон» 40-ї бригади берегової охорони Василь «Мольфар».

Долучилася до заходу, щоб презентувати свою діяльність, і 126-та бригада.

«Потреба в операторах БпЛА постійна та нагальна, тому що дрони багато вирішують на нашому напрямку. Ми наразі базуємося на Херсонському напрямку. Ми привезли з собою декілкьа видів дронів Mavic та БпЛА. Зазвичай вони використовуються для того, щоб проводити аеророзвідку, проводити скиди і мінування територій», – розповів рекрутер 126-ї бригади Ігор «Пост».

Захід морська піхота ВМС Збройних сил України провела спільно з відділом рекрутингу та комплектування ОТЦК та СП і РТЦК та СП Львова. Такі ж події раніше влаштовували в Хмельницькому та Києві.