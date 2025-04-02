FPV-дрон з оптоволокновою системою управління

В Україні вперше випробували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км. Про це у вівторок, 1 квітня, повідомили на Facebook-сторінці державного оборонного кластера Brave1, який організував випробування.

Участь у випробування взяли 15 виробників безпілотників. Розробки тестували на полігоні, де вони додали відстань з перешкодами у понад 20 км, імітуючи захід на ціль.

«Вони продемонстрували значний прогрес: якщо раніше дальність польоту таких дронів становила лише 5-10 км, то зараз ми успішно протестували рішення, здатні вражати цілі на відстані понад 20 км», – зазначили Brave1.

Оптоволоконні дрони не вразливі до засобів радіоелектронної боротьби, адже відсутність радіовипромінювання не дозволяє засобами ворожої радіорозвідки їх виявити. Крім того, такі безпілотники мають якісний зв’язок, що забезпечує стабільну та чітку передачу відео навіть на великих відстанях.

Зазначимо, що наприкінці березня 5-та окрема штурмова Київська бригада успішно застосувала оптоволоконний дрон на Краматорському напрямку. Оператор дрона уразив російську піхоту, яка ховалася у водопровідній трубі. Завдяки оптоволокну оператор не втратив зв’язок із БпЛА навіть у закритому просторі та мав чітке зображення. На оприлюднених бригадою кадрах, видно як безпілотник залітає в отвір труби, проходить нею та вибухає.

Brave1 повідомили, що наразі розробники працюють над вдосконаленням оптоволоконних дронів, а також над засобами протидії ворожому оптоволокну.