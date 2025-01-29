Безпілотники будуть передавати підрозділам Сил оборони України

На базі одного із державних підприємств розпочали виробництво ліцензованих сучасних FPV-дронів для Сил оборони України. Про це у середу, 29 січня, повідомило Міністерство оборони України.

Відомо, що у рамках пілотного проєкту, що стартував у грудні 2024 року, Україна отримала можливість виробляти кодифіковані FPV-дрони. Безпілотники будуть передавати підрозділам Сил оборони України. Після відпрацювання технології виробництва та її масштабування підприємство зможе самостійно брати участь в тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників.

«Завдяки інтеграції держави у виробничі ланцюжки ми отримали чітке розуміння собівартості виробництва дронів та наших конкурентних переваг на цьому ринку. Це дозволить підвищити якість готової продукції за рахунок сталої конкуренції», – розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Начальник Головного управління оборонних інновацій Юрій Таранюк наголосив, що відомство готове розширювати співпрацю з приватними компаніями.

«Маємо пакет шаблонних документів та покрокову інструкцію запуску аналогічних ліній з виробництва БПАК на інших державних підприємствах», – додав він.

Раніше повідомляли, що США багато інвестували у сферу дронового виробництва в Україні, що дозволило їй запустити та масштабувати виробництво безпілотників. Таємну підтримку направляли на допомогу в розробці нового покоління БпЛА.