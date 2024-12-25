БпЛА, який створили на основі легкого літака, наносить удар по заводу у Татарстані. Квітень 2024 року

Українські фахівці переобладнали легкий літак на ударний безпілотник дальнього радіуса дії. Про це повідомив німецький таблоїд Bild.

Як зазначає Bild, йдеться про двомісний літак А-22 «Летюча лисиця», який вробляє українська компанія «Аеропракт» з 1996 року. Переобладнати його на дрон українські фахівці вирішили на початку 2024 року. Зокрема, там замінили ручне керування на супутникову навігаційну систему.

Двомісний літак А-22 «Летюча лисиця»,

У квітні переобладнаний дрон успішно атакував російський завод з виробництва безпілотників у Татарстані, а у грудні штаб спецназу у чеченському Грозному.

БпЛА створений на основі літака здатен уразити цілі на відстані до 1200 км, що значно перевищує дальність німецької крилатої ракети Taurus. Крім того, такий безпілотник здатний нести до 200 кг вибухівки.

Досягати цілей дрон може завдяки невеликому двигуну, який практично не бачать російські радари для систем ППО, що фіксують виділення тепла. До прикладу, двигун ракети Storm Shadow розігрівається до 870 градусів, а температура двигуна літака А-22 не перевищує 100 градусів. До того ж він летить з невеликою швидкістю і на малій висоті.

Водночас аналітик Bild Юліан Рьопке зауважив, що недоліком таких БпЛА є їхня мала кількість. В середньому за рік компанія «Аеропракт» могла виробляти до 50 літаків А-22.

Нагадаємо, 2 квітня далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську (Татарстан), після чого там виникла пожежа. Під атаку також потрапив також цех зі збірки ударних БПЛА Shahed-136/131.

15 грудня, безпілотники атакували столицю Чечні – Грозний. Попередньо, два дрони влучили в будівлі, де дислокуються база ОМОНу і полк спецпризначенців Кадирова.