Наслідок атаки БпЛА у російському Татарстані. 2 квітня 2024

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік засудив атаку на азавод з виробництва ударних безпілотників Shahed у Татарстані. Представник ООН закликав припинити «атакувати цивільну інфраструктуру». Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на стенограму брифінгу Стефана Дюжарріка, що опублікована у вівторок, 2 квітня.

Журналісти попросили Стефана Дюжарріка прокоментувати атаку БпЛА по об’єктах у Татарстані. Зокрема, йшлося про підприємство, де збирають ударні безпілотники Shahed. Дюжаррік у відповідь назвав завод з виробництва безпілотників «цивільною інфраструктурою» і заявив, що ООН «виступає проти таких атак».

Як повідомлялось раніше, зранку 2 квітня у Татарстані під удар потравив цех зі збірки ударних БПЛА Shahed-136/131, якими росіяни атакують українські міста. За інформацією українських ЗМІ, цю операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.

Крім того, 2 квітня український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську (Татарстан), після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти. Це становить – 2,6% від загальної річної переробки у Росії на рік. Зазначимо, що атаковані в Татарстані об’єкти розташовані за понад 1200 км від кордону з Україною.