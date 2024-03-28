Українська розвідка не визнає свою причетність до ударів по об'єктах у Росії та на тимчасово окупованих територіях, адже це непрофесійно та неправильно. Про це повідомив очільник ГУР МО Кирило Буданов.

«Так, коли топили кораблі, то тут зрозуміло: ми публікували кадри з водних дронів. Це елемент пропаганди. Ви маєте мене теж зрозуміти. У всіх інших випадках ― якийсь натяк може йти, якісь експерти щось можуть сказати, але жодного разу я не сказав: "Дивіться, оце зробили ми". Ще раз кажу – натяки є. Для чого це потрібно? Можливо для того, щоб підтримати самих себе, бо за два з половиною роки війни теж людям треба вірити в перемогу, вірити, що це здійсненно», – пояснив Буданов під час Kyiv Stratcom Forum.

Водночас, Буданов заявив, що для зриву тих чи інших дій росіян робиться інформаційне попередження, для того, щоб зірвати ці дії – це «стандартний прийом для будь-яких спецслужб».

До слова, раніше з подібною заявою щодо причетності до ударів по Росії виступив і очільник СБУ Василь Малюк. Він заявив, що питання про причетність Служби до ліквідації у Підмосков'ї зрадника Іллі Киви «поставлено за адресою», але спецслужба жодним чином не визнаватиме цього.